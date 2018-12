Il 2018 di Greenpeace: lotta per clima e tutela degli ecosistemi

Roma (askanews) - Il 2018 di Greenpeace è iniziato con una spedizione scientifica di tre mesi in Antartico, per accendere i riflettori sulla bellezza e la fragilità di un'area tremendamente minacciata dalle attività umane e dai cambiamenti climatici. Un ecosistema cruciale per il pianeta, proprio come le foreste pluviali. Tra le vittorie ottenute nell'arco di quest'anno da Greenpeace, c'è stata ...