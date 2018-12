Pd in piazza contro la manovra, i militanti gridano: "Unità!"

Roma (askanews) - Al grido di "unità, unità", intonando "Bella ciao" e "Fratelli d'Italia" diverse centinaia di militanti del Partito Democratico (Pd) si sono ritrovati in piazza Montecitorio per protestare contro la manovra in via di approvazione alla Camera con il voto di fiducia. Alla manifestazione si è unito anche un folto gruppo di parlamentari dem e alcuni militanti di +Europa. I ...