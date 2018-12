L'appello dei giovani di Piu' Europa al PD: "Svegliatevi, serve piu' coraggio"

Manovra, Gentiloni: "E' pericolosa, avremmo potuto migliorarla in Parlamento"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2018 Manovra, Gentiloni e' pericolosa, avremmo potuto migliorarla in Parlamento La manifestazione del Partito Democratico in Piazza Montecitorio contro la Manovra e le procedure adottate dal Governo per l'approvazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev