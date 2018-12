Allegri, Fermare la violenza non le partite. Juve, tre punti con Samp per chiudere in bellezza

(Agenzia Vista) PIemonte VdA Torino, 28 dicembre 2018 Fermare la violenza, non le partite è il pensiero del tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia del march contro la Sampdoria. Ottenere i tre punti contro la squadra blucerchiata significherebbe chiudere la stagione 2018 in bellezza, allontanando le velleità di recupero degli avversari. Courtesy rete 7