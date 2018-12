Il Premier Conte canta “L’anno che verrà” a Radio Rock: “La dedico a tutti gli italiani”

Manovra, Boschi: "I papà di Di Maio e Di Battista useranno condono"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2018 "Questa Manovra contiene un condono fiscale. Mi chiedo se sia per il padre del ministro Di Maio o per il padre di Di Battista. Mi chiedo perché non dichiarano che non si avvarranno del condono". Lo dice Maria Elena Boschi durante l'esame della legge di Bilancio 2019 nell'Aula della Camera. _Courtesy CameraWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...