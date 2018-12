Salvini: "Oggi il problema era che mangiavo la Nutella, confesso: Mi piace il cioccolato!"

Terremoto a Catania, i vigili del Fuoco salvano 3 cuccioli di cane

(Agenzia Vista) Catania, 26 dicembre 2018 I vigili del fuoco del nucleo USAR sono intervenuti in via Vittorio Emanuele, n.29. La squadra operativa sta operando per il salvataggio di 3 cuccioli di cane rimasti intrappolati dal crollo di un solaio. La proprietaria ha chiamato i Vigili del Fuoco sentendo i guaiti dei cani che provenivano dalla sua abitazione. I cuccioli sono sani e salvi. _Courtesy ...