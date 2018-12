L'eruzione del vulcano Krakatoa che ha provocato il devastante tsunami in Indonesia

Tra lamiere e detriti dopo il passaggio dello tsunami in Indonesia che ha provocato oltre 160 morti

(Agenzia Vista) Indonesia, 23 dicembre 2018 Tra le lamiere e i detriti dopo il passaggio dello tsunami in Indonesia che ha provocato 160 morti Sono almeno 168 le persone che hanno perso la vita per lo tsunami che si è abbattuto in Indonesia, mentre 745 persone sono rimaste ferite. Questo è il bilancio provissorio dopo il disastro provocato dall'eruzione del vulcano Krakatoa. fonte Twitter Fonte: ...