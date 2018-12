(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2018 Manovra, Adelizzi (M5S) annuncia il taglio delle accise sulle birre artigianali italiane "Grazie ad un emendamento alla legge di bilancio daremo una mano a tutti i microbirrifici italiani. Abbiamo previsto una riduzione del 40% delle accise per i birrifici che producono meno di 10mila ettolitri all'anno, per gli altri produttori una riduzione di un centesimo per ettolitro. La birra artigianele rappresenta uno strumento importante per lo sviluppo dei nostri territori." Con queste parole, Cosimo Adelizzi, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera, annuncia, in un video pubblicato sui social del Movimento, il taglio delle accise sulle birre artigianali italiane. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it