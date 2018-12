Poliziotto aggredito a morsi da un nigeriano alla stazione di Torino Porta Nuova

(Agenzia Vista) Torino, 21 dicembre 2018 Attimi di tensione alla stazione torinese di Porta Nuova durante un controllo da parte della Polizia nei confronti di uno straniero. Come si vede in questo video, postato sulla pagina Facebook del Centro Sociale Gabrio, durante la verifica dei documenti l'uomo, di nazionalità nigeriana, ha cercato di evitare l'identificazione aggredendo e mordendo un agente a una gamba. Per tentare di placare gli animi sono intervenuti gli uomini della polfer, delle volanti della polizia e alcuni uomini dell'esercito che hanno immobilizzato a terra il nigeriano che è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel video si sentono anche alcune parole dell'agente aggredito. Fonte: Pagina Facebook Centro Sociale Gabrio agenziavista.it