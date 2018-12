Migranti, Trump: "Abbiamo bisogno del muro"

(Agenzia Vista) Washington, 21 dicembre 2018 "Mi sto battendo duramente per la sicurezza ai confini, è davvero importante. Ho già iniziato a costruire il muro. Abbiamo costruito delle ampie sezioni e ne stiamo sistemando delle altre che erano malconce. Il punto è che ci serve il muro, i Democratici lo sanno, tutti lo sanno. E' solo un gioco quando dicono che non serve un muro. Basta guardarli negli occhi per capire che non stanno dicendo la verità. Provano a fare tutto il possibile per farci un danno, solo per una questione politica. Lo capisco, non ce l'ho neanche con loro ma bisognerebbe sempre mettere il Paese davanti a tutto e loro non lo stanno facendo. Mettono la politica davanti. Dobbiamo costruire il muro, verrà costruito e completato. Sono stati fatti già molti progressi, vedrete cosa succederà.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un videomessaggio alla nazione. _Courtesy TheWhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev