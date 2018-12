(Agenzia Vista) Montemurio (Prato), 21 dicembre 2018 Un fan di Salvini gli chiede un autografo sulla maglia del Milan e lui Ok, ma non parlo di calcio Alla fine di un comizio improvvisato, Matteo Salvini ha firmato una maglia del Milan su richiesta di un fan che ha detta sua "Gli ha rotto le scatole per 3 giorni su Instagram". Salvini ha accettato di firmare la maglia ma poi ha aggiunto "Non parlo di calcio" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it