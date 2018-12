Gli auguri di Giorgia Meloni: "Comprate italiano, sostenete aziende italiane in difficoltà"

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2018 Gli auguri di Giorgia Meloni, compra italiano, aiuta un'azienda italiana ok "Gli auguri di natale di Fratelli d'Italia quest'anno sono particolarmente simbolici. Stiamo facendo una campagna per chiedere agli italiani di non dimenticare di acquistare prodotti italiani." Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a margine della festa organizzata dal partito per lo scambio di auguri natalizi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev