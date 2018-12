(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2018 Casellati al carcere femminile di Rebibbia, detenuti non possono essere lasciati soli a natale "Non mi sentirei di aver vissuto a pieno il natale se non condividessi con persone che si trovano in situazioni di sofferenza e costrizione. Questi momenti di condivisione sono compito delle Istituzioni." Così il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, a margine della visita di natale al carcere femminile di Rebibbia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it