Trump ritira le tuppe dalla Siria: "Battuto l'Isis, nostri uomini stanno tornando"

(Agenzia Vista) Washington, 20 dicembre 2018 "Abbiamo combattuto a lungo in Siria, io sono presidente da quasi due anni e ci siamo davvero fatti valere. Abbiamo vinto contro l'Isis. Li abbiamo battuti pesantemente e adesso è tempo per le nostre truppe di tornare a casa. Sono molto triste quando devo scrivere lettere o chiamare i genitori, le mogli, i mariti di soldati che vengono uccisi combattendo per il nostro Paese. E' un grande onore e noi li stimiamo ma è straziante, senza dubbio. Adesso abbiamo vinto, è tempo di tornare. Si stanno preparando, li rivedrete presto. Questi sono grandi eroi americani. Grandi eroi del mondo perchè si sono battuti per noi ma hanno ucciso l'Isis che è anche un male per il mondo. Siamo fieri di averlo fatto e ci stanno guardando da lassù e non c’è nessuno più felice e più orgoglioso delle loro famiglie per il fatto che fossero nella posizione di fare del bene a così tante persone. I nostri giovani ragazzi e ragazze, i nostri uomini stanno tornando adesso. Abbiamo vinto, come volevamo e come avrebbero voluto loro.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un videomessaggio alla nazione. _Courtesy The WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev