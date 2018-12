Infografica - Ecco come sarà il nuovo ponte di Genova

(Agenzia Vista) Genova, 19 dicembre 2018 Il Commissario per la ricostruzione, e Sindaco di Genova Marco Bucci ha annunciato i nomi delle società incaricate di realizzare il nuovo viadotto che prenderà il posto del ponte Morandi. Si tratta del gruppo industriale Salini Impregilo, insieme a Fincantieri e Italferr, con il contributo dell’architetto Renzo Piano. Per la realizzazione del ponte dovrebbe essere impiegato un impalcato in acciaio con una travata continua di 1100 metri di lunghezza, costituita da 20 campate. Il progetto dovrebbe prevedere 19 pile in cemento armato di sezione ellittica posizionate ogni 50 metri. l’importo assegnato ammonta a circa 230 milioni di euro. _Courtesy Immagini gruppo Salini Impregilo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev