Manovra, Dombrovskis: "Governo italiano ha fatto molta strada, evitata procedura deficit eccessivo"

Megalizzi, Fico: ''Ora radio Ue su temi cari al giornalista''

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2018 Megalizzi Fico Ora radio Ue su temi cari al giornalista Il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrando la stampa parlamentare per lo scambio di auguri natalizi: "la vicinanza di tutta la Camera e senza dubbio un appoggio in pieno al progetto di radio collegate delle Universita' come da proposta del rettore di Trento. Si potrebbe pensare a una radio ...