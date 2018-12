(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2018 Global compact Fico Italia deve per forza sedersi a tavolo Il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrando la stampa parlamentare per lo scambio di auguri natalizi: "Le migrazioni sono una problematica globale che attraversa il mondo, per forza dobbiamo sederci al tavolo con tutti i Paesi del mondo. Al tavolo l'Italia ci deve stare, deve collaborare e deve poter firmare un patto che renda il fenomeno migratorio culturalmente con approccio globale che è la posizione dell'Italia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev