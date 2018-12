Bus turistico in fiamme davanti al Colosseo

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2018 Un autobus turistico è andato a fuoco in via San Gregorio a due passi dal Colosseo proprio di fronte l'Arco di Costantino. Stando a quanto riportato non ci sarebbero feriti poiché momento in cui si è sviluppato l'incendio non c'era nessuno a bordo del mezzo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev