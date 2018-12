Riforme, Casellati: ''Giusto ridurre numero parlamentari segnale razionalizzazione''

Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United

Manchester (askanews) - José Mourinho non è più l'allenatore dei Red Devils. Lo ha annunciato lo stesso club inglese, con un breve comunicato sui suoi profili social: "Il Manchester United ha annunciato che José Mourinho ha lasciato il club - la nota ufficiale. Vogliamo ringraziarlo per il lavoro svolto in questo periodo e augurargli i migliori successi per il futuro". Non è chiaro se Mourinho ...