Canapa light, sequestrati 73kg di infiorescenze tra Cesena e Forli

(Agenzia Vista) Forlì, 17 dicembre 2018 La Polizia di Stato di Forlì ha eseguito alcune perquisizioni nei confronti dei rappresentanti legali di tutti i negozi/rivendite di canapa light della provincia. L’operazione è scaturita dalle indagini dei poliziotti della Squadra Mobile che ha permesso di verificare la presenza, all’interno degli esercizi commerciali, di infiorescenze non in linea con quanto previsto dalla normativa vigente sulla vendita di prodotti di canapa light. Sono stati quindi sequestrati 73 kg complessivi di infiorescenze, eseguite perquisizioni in tutte le rivendite di canapa light della provincia di Forli/Cesena. _Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev