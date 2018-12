Manifestazione dell'estrema destra a Bruxelles contro il Global Compact

Salva la speleologa ferita nella grotta. Il racconto dei soccorsi

Roma, (askanews) - È stata tratta in salvo ed è in buone condizioni di salute la speleologa di 42 anni, originaria di Brollo (Me), caduta, ferendosi a una gamba, all'interno dell'Abisso del Vento, una profonda grotta a Isnello (Palermo), nel Parco delle Madonie. I soccorritori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas), allertati da due componenti del gruppo con cui la donna stava ...