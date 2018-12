Manovra, Salvini: "Abbiamo fatto tutto il possibile, conto in risposta positiva da Bruxelles"

Invasione dei Babbi Natale in bicicletta a Roma, piazza Venezia bloccata

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2018 Sono centinaia i Babbi Natale partiti dal Colosseo che hanno attraversato il centro storico di Roma in bicicletta, la corsa è stata organizzata per raccogliere fondi per la 'Peter Pan Onlus', associazione che si occupa di bambini onco-ematologici. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it