Selfie e baci per Fico in piazza Montecitorio per il concerto della Guardia di Finanza

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2018 il presidente della Camera Roberto Fico si è trattenuto con diversi cittadini in piazza Montecitorio a margine del concerto della Banda della Guardia di Finanza diretta dal maestro Dario Di Coste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it