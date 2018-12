La discussione tra May e Juncker al Consiglio Ue: ''Come mi hai chiamato?''

(Agenzia Vista) Bruxelles, 14 dicembre 2018 I leader europei danno il via ai lavori nel secondo giorno del Consiglio europeo a Bruxelles, il premier, Giuseppe Conte, in attesta di parlare col presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, ma lui è impegnato a discutere col Primo Ministro britannico, Theresa May _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev