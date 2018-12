Manovra, Conte: "Italia non è con cappello in mano, niente di cui scusarci"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 14 dicembre 2018 "Per quanto riguarda i Paesi nordici c'è stata una interlocuzione con tutti. L'Italia non è con il cappello in mano. Ha elaborato una manovra economica ben studiata. Non abbiamo nulla di cui scusarci, abbiamo una visione strategica". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Ue a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev