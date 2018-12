(Agenzia Vista) Bruxelles, 14 dicembre 2018 "I parlamentari avranno bisogno di ulteriori rassicurazioni e ho discusso di questo con i partner dell'UE, inclusi il presidente Juncker, Tusk e altri. So che è stato riportato che l'UE non è intenzionata ha considerare ulteriori chiarificazioni. L'UE è chiara, come lo sono io, che se ce ne andiamo con un accordo allora sarà questo." Così il Primo Ministro britannico, Theresa May, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Ue. _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev