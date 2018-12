Conte in ritardo a Consiglio Ue, sedia vuota a minuto di silenzio per le vittime di Strasburgo

Brexit, nessuna concessione a May da Ue: l'accordo non cambia

Bruxelles (askanews) - "Noi siamo in mezzo a un dibattito qualche volta nebuloso, impreciso, e vorrei che ci fossero dei chiarimenti". Nebuloso, impreciso, poco chiaro. Le parole del presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker sono pesanti come pietre per la premier britannica May che si è vista rifiutare così dai leader riuniti a Bruxelles al Consiglio europeo tutte le sue richieste ...