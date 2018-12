Sottosegretario Zoccano: ''Centro Veterani punta di diamante per lo Stato''

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2018 Sottosegr Zoccano Cantro veterani punta di diamante per lo Stato Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla famiglia e alla disabilita', Vincenzo Zoccano,in visita al Centro Veterani della Difesa, inaugurato lo scorso 20 settembre a Roma. Il Centro Veterani nasce per essere punto di riferimento unico per la ricerca, la gestione e l'attuazione di tutte le soluzioni utili a chi vive limitazioni funzionali collegate al servizio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev