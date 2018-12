Incendio Salario, Raggi: "Il Tmb non riaprirà più"

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2018 "l Tmb Salario non riaprirà più. L’incendio di ieri lo ha reso inutilizzabile e non è economicamente vantaggioso ristrutturarlo. Avevamo già in programma di chiuderlo entro il 2020". Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi a proposito del Tmb Salario. _Courtesy Facebook Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it