(Agenzia Vista) Gerusalemme, 12 dicembre 2018 Terrorismo, Salvini: "Nemico è alle porte, non tenere testa sotto la sabbia" "Se abbiamo un nemico alle porte questo va identificato. Mettere la testa sotto la sabbia non serve a nulla. Ho diritto di segnalare i problemi". Queste le parole di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, durante una conferenza stampa in Israele. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it