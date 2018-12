Il nuovo Starbucks di Milano, ecco come viene fatto il famoso frappuccino

(Agenzia Vista) Milano, 11 dicembre 2018 È stata inaugurata più silenziosamente della cugina in piazza Cordusio ma ha già conquistato i milanesi, la seconda caffetteria della catena statunitense Starbucks è arrivata in piazza XXV Aprile. Il locale in questione non è una Reserve roastery ma uno Starbucks di tipo tradizionale, con tutti i prodotti come il brownies, cheesecake, cookies e soprattutto il celebre frappuccino. Ecco come la early manager Percassi Federica Parisi ci spiega come si fa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it