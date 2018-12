Rogo Tmb Salario, Zingaretti: "Gravità inaudita, fare piena luce"

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2018 "Quello che è accaduto è di una gravità inaudita, siamo convinti che si farà piena luce su quanto è accaduto per i rischi ambientali che potrebbe comportare e per un'aggressione al sistema di gestione dei rifiuti della città che è veramente intollerabile. Fare luce è molto importante. Ci auguriamo e stiamo lavorando affinchè già in serata e alla vigilia del picco natalizio di produzione di rifiuti si sia in grado di risolvere il problema. Comunque il Lazio farà di tutto per aiutare la capitale". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione della nuova PET-CT all'ospedale S.Andrea di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev