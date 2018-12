Delocalizzazione Hag e Splendid, i lavoratori: "Non si porti via dall'Italia 'Made in Italy'"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 11 dicembre 2018 “Dopo 60 anni due marchi italiani famosi in tutto il mondo come Hag e Splendid vengono chiusi per essere prodotti all’estero e poi ricommercializzati in Italia. Le eccellenze del territorio italiano devono rimanere nel territorio italiano quindi chiediamo lo stop a questo portar via dall’Italia il 'Made in Italy'". Così Andrea Errico, rappresentante dei 57 lavoratori dello stabilimento Hag e Splendid di Andezeno che da Gennaio verrà chiuso per spostare la produzione in altri paesi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev