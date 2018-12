Demolito stabilimento abusivo sul lungomare di Ostia

Migranti, Conte: "No a redistribuzione Ue solo per aventi diritto a protezione"

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2018 Migranti, Conte No a redistribuzione Ue solo per aventi diritto a protezione "Non posso accettare di limitare la redistribuzione dei salvati in mare alla sola categoria degli aventi diritto alla protezione internazionale che provocherebbe un onere aggiuntivo a paesi di sbarco complicando la gestione europea anziché semplificarla". Queste le parole di ...