Gilet gialli, polizia ferma ragazzo disabile e lo fa cadere dalla sedia a rotelle

Discoteca Ancona, Papa (Dir Medico): "7 pazienti restano gravi, condizioni da verificare nel tempo"

(Agenzia Vista) Ancona, 09 dicembre 2018 Discoteca Ancona, Papa (Dir Medico): "Un paziente sarà dimesso nelle prossime ore" "7 degli 8 pazienti ricoverati in codice rosso restano ancora in gravi condizioni, che saranno da verificare nel tempo". Queste le parole del direttore medico dell'ospedale dove sono ricoverati i feriti della tragedia in discoteca per il concerto di Sfera Ebbasta. ...