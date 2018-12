(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2018 Papa Non abbandonare i rifugiati diritti umani prima di ogni cosa Papa Francesco nella preghiera all'Immacolata in Piazza di Spagna: "Tu sai cosa vuol dire portare in grembo la vita e sentire intorno l'indifferenza, il rifiuto, a volte il disprezzo. Per questo ti chiedo di stare vicina alle famiglie che oggi a Roma, in Italia, nel mondo intero vivono situazioni simili, perche' non siano abbandonate a se' stesse, ma tutelate nei loro diritti, diritti umani che vengono prima di ogni pur legittima esigenza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev