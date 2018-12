(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2018 Papa Saggezza e lungimiranza per chi governa Roma Papa Francesco nella preghiera all'Immacolata in Piazza di Spagna: "Pensando al bene comune di questa citta', ti preghiamo per coloro che rivestono ruoli di maggiore responsabilita': ottieni per loro saggezza, lungimiranza, spirito di servizio e di collaborazione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev