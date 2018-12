Tragedia al concerto di Sfera Ebbasta, i ragazzi fuggono dalla discoteca

(Agenzia Vista) Ancona, 08 dicembre 2018 Tragedia ad Ancona durante il concerto di Sfera Ebbasta, una balaustra sarebbe crollata nel corso della serata. Chi è rimasto all’interno del locale, non ha subito danni gravi, come confermano i vigili del fuoco, che sono intervenuti per i primi soccorsi e per mettere in sicurezza l’area. Gli investigatori stanno lavorando per accertare quanto persone erano nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo durante il concerto di Sfera Ebbasta: l’ipotesi investigativa è che il numero dei presenti fosse superiore a quello consentito. I titolari della discoteca sono stati già sentiti._Courtesy E'tv Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev