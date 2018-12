Thyssen, Bonafede incontra omologa tedesca: "No pressioni su magistratura ma serve giustizia"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 07 dicembre 2018 "La ministra tedesca della Giustizia è molto dispiaciuta, ma né io né lei possiamo fare nulla, in Germania come in Italia esiste la completa separazione dei poteri ma concorda sul fatto che deve essere fatta giustizia. La ministra tedesca è al corrente della situazione e della importanza che questo caso ha per l'Italia. Ma è evidente che ci sono dei limiti costituzionali e non può fare nessuna pressione sui magistrati. Ho chiesto se avesse già parlato con ministro del Land competente e mi ha assicurato che che sta seguendo la procedura. Quello che noi sosteniamo è che giustizia deve essere fatta e la ministra tedesca concorda.” Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al termine del Consiglio Giustizia a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev