Riapre il Teatro Petruzzelli a Bari, Emiliano e Decaro cantano insieme sul palco

Chi è Annegret Kramp-Karrenbauer o Akk, erede prescelta di Merkel

Amburgo, (askanews) - Annegret Kramp-Karrenbauer, nota in Germania come "AKK", è la neoeletta leader del partito conservatore tedesco, l'Unione cristiano democratica (Cdu); sua erede prescelta, sostituisce dopo 18 anni Angela Merkel, ed è così abituata ai paragoni con la cancelliera che non si offende se viene chiamata "mini-Merkel". Ma Akk è la prima a dire di non essere una copia su ...