(Agenzia Vista) Roma, 07 dicembre 2018 Alitalia, Di Maio Nel dl semplificazione inseriremo norma per rinvio prestito ponte al 30 giugno "Per quanto riguarda Alitalia, Fs è al lavoro con un partner. Noi nel decreto semplificazione inseriremo norma per il rinvio del prestito ponte al 30 giugno". Così il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a margine di un incontro al Mise con i rappresentanti delle regioni colpite dal maltempo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev