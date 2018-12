(Agenzia Vista) Napoli, 06 dicembre 2018 Fondi UE, convegno Ifel a Napoli: "Spendere tutto e bene per rilanciare la Campania", speciale "La Campania non è più l'ultima regione d'Italia per ciò che riguarda la capacità di impiegare i foni europei. Siamo pronti a spendere nel nuovo ciclo fino all'ultimo euro disponibile". Queste le parole del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha parteicpato insieme all'europarlementare Andrea Cozzolino al convegno "Post 2020 la Nuova Agenda dei fondi UE" organizzata da Ifel, l'istituto per la finanza e l'economia locale diretto da Pasquale Granata. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it