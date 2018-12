Protesta studenti francesi a Tolosa, cassonetti a fuoco sulle strade

Ue, Renzi: "Sui tavoli europei Salvini non c'è. E' solo uno spauracchio"

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2018 "Salvini non c'è, non va ai tavoli europei. E' uno spauracchio, questa situazione la pagheremo". Così Matteo Renzi in una diretta Facebook. _Courtesy Facebook Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev