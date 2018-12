Ecotassa, Carfagna: "Colpisce le famiglie. Auto non sono beni di lusso"

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2018 "E' una tassa sulle famiglie che pagheranno di più per la loro auto. La Lega vuole cancellarla, il Movimento 5 Stelle vuole mantenerla. Un po' di serietà in più non guasterebbe" Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, e Deputata di Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev