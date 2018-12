(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2018 Manovra, Di Maio: "Al lavoro per mantenere promesse e evitare infrazione" "Stiamo lavorando per mantenere le promesse fatte ai cittadini e per evitare la procedura d'infrazione". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, intervistato a margine del vertice a palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev