Razzo Falcon di Elon Musk doveva rientrare a terra ma qualcosa va storto e finisce in acqua

(Agenzia Vista) USA, 06 dicembre 2018 Il Razzo di Elon Musk Falcon 9 di Space X stava rientrando sulla terra quando qualcosa è andato storto: comincia a roteare su se stesso e finisce in acqua. I motori però entrano in azione giusto pochi metri prima di cadere in acqua evitando al razzo un violento impatto. _Courtesy Twitter/@ElonMusk Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev