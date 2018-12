Proteste in Francia, gli studenti scendono in piazza a Marsiglia contro riforma della scuola

(Agenzia Vista) Marsiglia, 06 dicembre 2018 Si allargano le proteste in Francia. Oltre ai gilet gialli anche gli studenti scendono in piazza a Marsiglia e si scontrano con la Polizia. I liceali in particolare protestano contro la riforma della scuola di Macron che prevede tagli all'istruzione. _Courtesy Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev