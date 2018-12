Milano, paura in Porta Venezia, in fiamme il tetto di una palazzina

(Agenzia Vista) Milano, 06 dicembre 2018 Paura in zona Porta Venezia a Milano per un incendio di un tetto sviluppatosi stamane intorno alle ore 7,00 in via Melzo, l'intera palazzina è stata evacuata. L'arrivo di diverse squadre dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio, un anziano è stato portato via in ambulanza per lo spavento e il fumo acre che ha respirato. Ancora ignote, per il momento, le ragioni che hanno fatto scoppiare l'incendio. _Courtesy Facebook Pompieri Sesto San Giovanni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev