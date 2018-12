Mattarella a "Festa della rinascita" per inaugurazione Chiesa di Santa Maria del Suffragio

''Più Pil per tutti'' il deputato FI in aula: ''E' questo il senso della vostra manovra''

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2018 Piu Pil per tutti il deputato FI in aula E questo il senso della vostra manovra In Aula la discussione sulle linee generali e, a seguire, l'esame del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. L'intervento del deputato di Forza Italia, Maurizio D'Ettore: "Ma questa è una ...