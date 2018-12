(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2018 Manovra, deputato FdI la straccia in Aula, ''E' unico modo per cambiarla'' "E' una manovra assistenzialista che, non a caso, ha il suo fulcro contabile e simbolico nel reddito di cittadinanza. Non e' una manovra espansiva che scommette sul futuro. L'unico modo per emendarla riteniamo sia questo", così il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, che al termine del suo intervento ha stracciato nell'Aula della Camera una copia del ddl di Bilancio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev